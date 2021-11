VN – Dragowski e Pulgar stanno recuperando. Nodo Roja per il cileno

Dragowski e Pulgar stanno lavorando per recuperare dall'infortunio. Decisa la questione nazionale per il cileno

Secondo quanto appreso dal nostro inviato presente al Centro Sportivo "Davide Astori", prosegue nel migliore dei modi il recupero dall'infortunio per Dragowski e Pulgar. Il cileno - conferma la società gigliata - non partirà per la nazionale. Stessa decisione che la Fiorentina vorrebbe adottare per Nico Gonzalez, convocato dal Ct Scaloni, nonostante la positività al Covid.