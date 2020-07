VN – Alla Fiorentina piace Cardona, occasione low cost per l’attacco

La Fiorentina sta già guardando al futuro, studiando alcuni giovani interessanti in giro per l’Europa. Secondo quanto raccolto da Violanews, il nuovo giocatore che piace agli uomini mercato viola è Irvin Cardona, attaccante classe ’97 del Brest. (LA SCHEDA DI TUTTITALENTI) Cresciuto nelle giovanili del Monaco, poi è esploso in Belgio, prima di tornare in Ligue 1 con i bretoni neo promossi, segnando 7 gol e fornendo anche tre assist. Stabilmente nelle nazionali giovanili francesi, punta dotato di ottimo fisico e buoni piedi, può essere un colpo low cost davvero interessante sia per il presente che per il futuro, con il cartellino che si aggira tra i 4 ed i 5 milioni di euro.