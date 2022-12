VN – ACF e Bonaventura al lavoro per il rinnovo: ecco quando si può chiudere”

In esclusiva Violanews vi racconta la situazione contrattuale di Bonaventura

Nicolò Schira

Giacomo Bonaventura e la Fiorentina stanno trattando il rinnovo di contratto. La società viola è intenzionata a rinnovare il contratto del proprio numero 5. Il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2023, e in caso di una proposta di rinnovo tardiva Jack potrebbe già cercare una nuova squadra da febbraio in poi.

Jack Bonaventura è arrivato a Firenze nel 2020 a parametro zero, reduce dall'esperienza milanista. Fin da subito grazie alla sua leadership, esperienza e classe si è imposto come uno dei perni della squadra allora di Iachini. Poi con l'arrivo di Italiano le sue prestazioni sono cresciute come tutta la squadra. Per il tecnico viola l'ex Milan è il cervello della squadra, l'uomo che dceve dettare i tempi negli ultimi 30 metri.

La rinascita viola passa da lui — Durante questa stagione Bonaventura non è partito fortissimo. Complice la scomparsa del padre e una condizione non ottimale, non sembrava il solito Jack. Ma da quando Italiano gli ha cambiato disposizione tattica è rinato. Lui è l'elemento in più della Fiorentina, colui che dirige la fase offensiva viola. Grazie alle sue prestazioni Jack sta convincendo la società a rinnovargli ancora il contratto. Lo scorso anno il rinnovo arrivò con l'opzione unilaterale in favore della Fiorentina. Ora la viola vuole rinnovare manualmente il suo contratto

Quando si chiude — La domanda che i tifosi si fanno è quando si chiude? La trattativa partita in questi giorni dovrebbe chiudersi entro un mesetto abbondante. Anche perchè altrimenti come già ricordato, il giocatore può svincolarsi da febbraio.

Le strade di Bonaventura e della Fiorentina sembrano destinate quindi a non separarsi