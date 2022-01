Violitudine, il podcast: Albertosi, un driver per portiere

La 13a puntata di violitdine è dedicata a Enrico Albertosi uno dei più grandi portieri italiani che dovette lasciare Firenze per vincere tanti trofei.

La puntata numero 13 di Violitudine, il racconto di Stefano Cecchi per Radio Bruno che il giovedì sera viene riproposto in podcast su Violanews ha come protagonista Enrico Albertosi uno dei più grandi portieri del calcio italiano. Un racconto, quello di Cecchi, come sempre tutto da ascoltare.