Violanews domani sbarca su Twitch. Le info

Una nuova forma di informazione legata a Violanews: ogni lunedì alle 21.30 un'ora live su twitch: tutto sulla Fiorentina.

Violanews aggiunge un tassello alla propria programmazione: non solo il sito da anni punto di riferimento per i tifosi della Fiorentina, tutti i canali social come Facebook, Instagram e Twitter e i podcast che potete ascoltare anche su Spotify.