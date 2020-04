Viola Scout | Portogallo – Nicolato: “Barò il futuro del Porto, Coates fa al caso della Fiorentina”

Nono appuntamento con la rubrica del Viola Scout, nella quale grazie ad esperti di settore ci facciamo raccontare i giovani più interessanti, per il futuro della Fiorentina, in giro per il mondo. Questa puntata è dedicata al calcio portoghese, ce lo racconta Francesco Nicolato, operatore di mercato ed esperto di calcio lusitano.

In Portogallo ci sono molti giocatori interessanti, il primo è Romario Barò, centrocampista offensivo classe 2000 del Porto. Nato in Guinea ma naturalizzato portoghese, ha già debuttato in prima squadra, può giocare sia trequartista che mezzala, vede molto bene il gioco. Abile negli inserimenti e in costruzione, vede la profondità. Può veramente diventare un giocatore fortissimo, va tenuto d’occhio

Sempre per il centrocampo c’è un altro nome davvero molto interessante, ed è quello di Miguel Luis dello Sporting Lisbona. Questo è un classe ’99, già nel giro della prima squadra con qualche presenza anche in Europa League. Centrocampista centrale molto abile nelle due fasi, vede il gioco, trova i tempi di inserimento ed è anche abile nel recuperare palloni.

Un altro classe 2000 molto interessante è Andre Almeida, del Vitoria Guimaraes. Anche questo è un trequartista molto abile nel gioco a terra, si sta mettendo molto in luce essendo in una squadra non di primissimo pieno, trovando spazio anche in Europa League. Stabilmente nel giro della nazionale Under 20, un classico 10 dai piedi buoni, capace di servire assist e creare superiorità numerica.

Un giocatore non più giovanissimo, ma che farebbe comodo alla Fiorentina è Sebastian Coates, perno difensivo dello Sporting Lisoba. Nazionale uruguaiana, con la quale ha vinto anche una Copa America, ma con passaporto spagnolo, classe ’90, dopo varie esperienze in Inghilterra tra Liverpool e Sunderland, si è decisamente imposto allo Sporting. Grandissimo fisico a cui unisce una buona tecnica e piedi educati, potrebbe voler cercare un’esperienza in Serie A.