Viola Scout | Messico – Mian: “Montes un affare a basso prezzo, scommetterei ancora su Fabian”

Quindicesimo appuntamento con la rubrica del Viola Scout, dove grazie ad esperti di settore ci facciamo raccontare i giovani più interessanti, per il futuro della Fiorentina, in giro il mondo. Questa puntata è dedicata al Messico, raccontato da Claudio Mian, intermediario di mercato e grande esperto di calcio messicano.

In Messico ci sono alcuni giocatori interessanti, che secondo me potrebbero fare bene alla Fiorentina. Uno è sicuramente Cesar Montes, difensore del ’97 del Monterrey, già stabilmente nella rosa della nazionale maggiore. (LA SCHEDA COMPLETA) Parliamo di un centrale forte fisicamente, bravo sia nella difesa a 3 che in quella a 4, che da il suo meglio quando può giocare al centro. Abile anche nell’impostazione, ha un piede molto educato, con il quale lancia con precisione a quaranta metri. Inoltre è abile a colpire di testa, trovando la via del gol. Questo profilo è interessante anche per i costi, davvero contenuti, che si aggirano sui 4 milioni di euro.

Un altro difensore interessante è Luis Romo, che ha le qualità per giocare sia in una difesa a quattro come centrale, sia per fare il mediano. Questo è un classe ’95 di proprietà del Cruz Azul, anche lui nel giro della nazionale maggiore. Stiamo parlando di un giocatore completo, dotato di un gran fisico e di buon senso tattico, con anche buoni piedi.

Per l’attacco, invece, c’è un giocatore che mi piace, che si chiama Sebastian Cordoba. Gioca nell’America, ed è un ’97, capace di spaziare su tutto il fronte offensivo, può fare il trequartista, la seconda punta e l’esterno su entrambe le corsie. L’ho seguito da vicino, e negli ultimi tempi è molto migliorato anche in fase difensiva, arrivando ad essere un giocatore completo, grazie anche al lavoro del mister nella nazionale Under 23.

L’ultimo giocatore su cui scommetterei è un profilo diverso, perché non è più un giovane, ma ha grandi qualità ed esperienza nel calcio europeo. Si tratta di Marco Fabian, un classe ’89, quindi 30 anni, che attualmente milita nell’Al-Sadd. Stiamo parlando di un vero numero 10, un trequartista di grande qualità, che con il Messico ha vinto un oro olimpico a Londra 2012. In Europa il suo meglio l’ha fatto con la maglia dell’Eintracht Francoforte, vincendo anche una coppa di Germania. Dopo qualche problemino è finito in Qatar, ma per la Fiorentina potrebbe essere un’ottima scommessa, visto che può dare ancora tanto al calcio europeo.