Viola Scout | Belgio – Cordolcini: “De Ketalaere grande talento, Pletinckx può essere un vero affare”

Ottavo appuntamento con la rubrica del Viola Scout, dove grazie ad esperti di settore ci facciamo raccontare i giovani più interessanti, per il futuro della Fiorentina, in giro il mondo. Questa puntata è dedicata al calcio belga, e siamo tornati da una vecchia conoscenza della nostra rubrica, Alec Cordolcini, giornalista e scrittore, grande conoscitore della Pro League:

Anche il Belgio ha una discreta nidiata di talenti, a partire dall’Anderlecht, che grazie al progetto per il futuro portato avanti da Vincent Kompany, sta plasmando giovani molto interessanti. Uno tra questi è sicuramente Yari Verschaeren, trequartista classe 2001. L’abbiamo visto impegnato contro l’Italia nell’Europeo Under 21 la scorsa estate, ed è un profilo da tenere d’occhio, perché ha grande visione di gioco e piedi buoni.

Un altro giocatore dell’Anderlecht molto interessante è Jérémy Doku, ala destra classe 2002 veramente veloce, che ha come unica pecca quella di non essere freddo sotto porta. Crea molte occasioni da gol, ma ne capitalizza poche per quello che è il suo potenziale, ma essendo così giovane può ancora crescere molto.

Un giocatore che dall’Italia ci è passato è Zinho Vanheusden, centrale difensivo che lo Standard Liegi ha acquistato dall’Inter. Alla prima stagione da titolare, con la squadra che punta su di lui, sta facendo veramente bene, ed è sicuramente il centrale più promettente di tutto il campionato belga, essendo lui un ’99.

Nel Club Brugge c’è un giocatore molto interessante, che è Charles De Ketelaere, trequartista classe 2001. Il ragazzo è un dieci atipico, mento fantasioso ma con grande intelligenza tattica e corsa, anche se quello che stupisce di più è la sua grande maturità e la capacità di stare con i compagni. Ricordo la gara che fece in Champions League contro il Psg, che fu di alto livello, vista la sua età può fare grandi cose.

L’ultimo giocatore che voglio prendere in esame è Ewoud Pletinckx, un centrale di difesa classe 2000 dello Zulte Waregem (LA SCHEDA COMPLETA). C’è una cosa da dire prima, ovvero che il campionato belga, a differenza di quello Olandese, per esempio, è molto più fisico, e consegna ad i giocatori una preparazione molto diversa, tale che possano già essere competitivi in campionati come la Serie A. Questo ragazzo è molto bravo a leggere le situazioni ed ha una grande fisicità, vista la squadra in cui gioca può essere un vero affare a prezzi contenuti.