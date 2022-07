Violanews su Instagram: il primo giorno di ritiro raccontato dai nostri inviati

Diario da Moena: giorno 1! Tutto il riassunto della prima giornata della Fiorentina di Vincenzo Italiano in Val di Fassa, ad opera nei nostri inviati Giovanni Zecchi e Filippo Caroli. Racconti dal campo e tutte le curiosità della squadra viola in questo inizio di stagione scoppiettante, con ben tre acquisti già presenti in rosa ed uno (Dodò) in procinto di arrivare nei prossimi giorni. Sotto il video condiviso direttamente tramite Instagram.