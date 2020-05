Turchi a VN: “Ho perso con la maglia viola, ma era quella di Della Valle… Inviterò Barone a vedermi”

Fabio Turchi, pugile peso massimo tra i migliori a livello internazionale, tifosissimo della Fiorentina, ha partecipato alla nostra diretta odierna su Instagram:

Come sta andando il periodo di quarantena?

Sta andando tutto bene, i giorni passano e la voglia di ripartire è tanta, io provo a mantenermi attivo sia fisicamente sia mentalmente. Dopo un periodo da dilettante non mi sono qualificato per le Olimpiadi 2016, poi sono passato al professionismo e ho un titolo italiano e uno intercontinentale. Spero di poter combattere presto a livello europeo.

Nel tuo passato c’è anche il calcio giocato, ma poi hai scelto un altro sport. Ma sempre portandoti dietro qualcosa di viola!

Ho giocato dai Pulcini agli Allievi Regionali nel Firenze Ovest, il calcio mi piace tanto e ho una passione intensa per la Fiorentina e per la curva, trasmessa da mio zio. Per l’ultimo incontro mi sono vestito di viola, non mi ha portato molto bene perché è arrivata la prima sconfitta in assoluto, ma mi piace pensare che sia dovuto al fatto che era la maglia di quando ancora c’erano i Della Valle…

Parlaci del Fabio Turchi tifoso.

Ho vissuto il tifo a 360 gradi nell’era di Prandelli e Toni, mi ricordo che avevamo formato un gruppetto con gli amici di scuola. Le partite memorabili? Quelle con le grandi squadre, i brividi in Champions quando venne il Bayern Monaco, il gol di Toni col Catania quando era appena tornato… Lui era uno dei miei attaccanti preferiti.

I tuoi idoli in maglia viola?

Toni appunto era un idolo in tutti i sensi, poi Gilardino, e mi piaceva anche Valeri Bojinov, anche se non ha fatto vedere tutto quello che poteva a Firenze.

Sei anche entrato al Franchi, ci racconti un po’ della tua esperienza?

Entrare al Franchi grazie all’accordo con DAZN è stato incredibile, ho avuto l’opportunità di presentare i miei incontri allo stadio, ed ero più emozionato di quando salgo sul ring. Spero di poter rivivere tutto questo molto presto, Firenze mi porta bene, combattere in casa ha fattori positivi e negativi, c’è il tifo ma c’è anche pressione, aspettativa, come per la Fiorentina così anche per me.

Come valuti gli ultimi tempi in casa Fiorentina? Il cambio di proprietà ha portato buonissimi segnali…

La speranza per il futuro è quella di avere qualche gioia in più. Ho conosciuto Joseph Commisso e Joe Barone, che seguono il pugilato e che inviterò al prossimo match. Rocco ha portato entusiasmo, ha dato fiducia alla piazza, che è molto più contenta rispetto a qualche tempo fa.

Credi che il pugilato possa aumentare il numero di tifosi grazie alle tue imprese?

Firenze ha sempre risposto bene in termini di pubblico ai miei incontri, ho un buon seguito e un gran legame con il calcio storico fiorentino. Mi faccio voler bene da tutti e quattro i colori, spero e penso di essere un personaggio trainante per la boxe nella mia città. Prossime date? Siamo bloccati, l’idea è di proporre manifestazioni a porte chiuse da agosto o settembre, poi pensando positivo a fine anno o inizio 2021 potrò inoltrare qualche sfida, magari rientrare nei giochi per il titolo d’Europa proprio contro il pugile che mi ha battuto l’ultima volta.