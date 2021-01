Stendardo a VN: “Conti è il giocatore che manca alla Fiorentina, spero possa trovare continuità”

Andrea Conti, come vi abbiamo raccontato, sembra essere sempre più vicino alla Fiorentina, e già nelle prossime ore potrebbe tingersi ufficialmente di viola. Per conoscerlo meglio abbiamo parlato in esclusiva con Guglielmo Stendardo, storica bandiera dell’Atalanta, che ha visto esordire in A il terzino e crescere nei due anni a Bergamo:

Signor Stendardo, ci descriva Andra Conti, prossimo al trasferimento alla Fiorentina

Andrea è un calciatore veloce, molto tecnico e abile palla al piede. Essendo un ragazzo cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, è anche ricco di valori umani. Dopo l’esperienza al Milan, che definirei sfortunata, ripartire dalla Fiorentina per lui è importantissimo. Firenze è una piazza importante, e c’è un allenatore che sicuramente gli darà fiducia.

Può essere il giocatore giusto per il 3-5-2 della Fiorentina?

Un calciatore con le sue caratteristiche sicuramente mancava alla Fiorentina, e può completare quel pacchetto arretrato che comunque sembra affidabile. Mi augurio che possa tornare ai livelli di Bergamo, perché deve ritrovare assolutamente continuità, e a Firenze potrebbe trovarla.

Cosa si aspetta dal passaggio di Conti alla Fiorentina?