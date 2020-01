SONDAGGIO VN – Conferme e sorprese, ecco la vostra top11 del decennio 2010 → 2019

Avete votato in tantissimi e avete scelto la vostra top-11 ideale del decennio viola. Una formazione che messa in campo così è… da Champions League, visto i fior di giocatori che potevano essere selezionati. Per il ruolo di portiere Sebastien Frey vince con una maggioranza bulgara (90% delle preferenze) su Neto, nonostante sia andato via nel 2011 e che fosse agli sgoccioli della sua esperienza in viola. Lo stesso discorso vale anche per Cesare Prendelli, che con oltre il 65% stacca Sousa e Montella su un’ideale panchina ’10/’20. Il ruolo di terzino destro resta sempre quello scoperto: alla fine la spunta Lorenzo De Silvestri, mentre sul lato opposto del campo Juan Manuel Vargas sorpassa di una manciata di voti Marcos Alonso: lì la lotta era sicuramente più appassionante. Al centro della difesa troneggia Gonzalo Rodriguez con accanto Stefan Savic che ha soffiato il posto al compianto Davide Astori.

Il vostro centrocampo ideale è tutta tecnica e pochi muscoli: David Pizarro e Borja Valero hanno fatto scendere una lacrimuccia all’80% dei lettori e a completare un trio di classe e talento è la sorpresa Gaetano Castrovilli, che doppia Alberto Aquilani e si prende il posto in formazione. In attacco invece la scelta era vasta e molto, molto complicata. Nel 4-3-3 disegnato da Violanews.com, i lampi Giuseppe Rossi e Mohamed Salah hanno messo d’accordo in molti. Ma il più votato – a sorpresa – è stato Luca Toni, che nella stagione 2012/13 era tornato a Firenze nell’ultimo giorno di mercato quasi per un cameo finale e invece ha rilanciato la sua carriera ormai al tramonto con 8 gol: restano fuori Jovetic, Gilardino, Cuadrado e Joaquin, mica male…