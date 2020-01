Scomparsa Parigi, un minuto di raccoglimento e Fiorentina col lutto al braccio

Anche la Fiorentina ha appreso alle prime luci del mattino della scomparsa di Narciso Parigi. La società – secondo quanto raccolto da Violanews.com – si è immediatamente adoperata per onorare la memoria dello storico tifoso. Stasera alle 18.00 in occasione di Fiorentina-Genoa, la squadra scenderà in campo con il lutto al braccio. Non solo, è già stata attivata la procedura per osservare un minuto di raccoglimento prima dell’inizio della gara, quindi prima del fischio di inizio della sfida sarà possibile ricordare Narciso.