Ribery è il colpo dei colpi. La squadra è certa: da oggi la Fiorentina sarà diversa

FIRENZE – Era tanto tempo che non percepivamo tanta tensione e aspettative intorno alla Fiorentina. Tutti ad aspettare i documenti firmati per la certezza di avere Ribery. Che ha sì 36 anni ma che indiscutibilmente è un pezzo di storia del calcio europeo. Terribile avversario nei tempi di Champions, un incubo se lo si doveva affrontare, oggi un’arma per sognare qualcosa di più importante. Grande giocatore, cattiveria e classe, ma ha ancora fame? Perché senza di quella tutto diventa difficile. Raccontano che lui sia uno da «eterni appetiti» se sarà così la Fiorentina si troverà in mano davvero un’arma letale. A guardare Pradè, la sua attesa, la sua trepidazione, ci fa pensare che sia proprio così.

Per la Fiorentina Ribery è il colpo dei colpi. L’uomo che può dare a questa squadra dai giovani talentuosi ma ancora verdi-verdi, quell’iniezione di esperienza e personalità della quale il ds e Montella erano sicuri di avere bisogno. Uomini di esperienza autentica, Boateng, Badelj, Ribery, mica poco, su questo non ho dubbi. Parlando con la squadra tutti mi hanno detto che con uomini così la Fiorentina sarà comunque diversa, matura, capace di evitare i crolli dello scorso anno. Tutor dalla storia importante per i ragazzini anni 2000, i Vlahovic e company che vogliono volare in alto, per Chiesa che sogna cime straordinarie. Una miscela interessante. Di sicuro andare al Franchi sapendo di vedere Ribery in campo non è assolutamente cosa da poco. E, dicono dal cuore della società, non è nemmeno finita qui. E questo mi piace.