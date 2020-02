Purple Rain – “Inizio a credere al futuro della Fiorentina. Ma ho una richiesta per Iachini”

Questa estate sapendo da quale punto ripartiva la Fiorentina, salvezza all’ultima giornata, ho detto e scritto che la mia previsione era quella di restare a metà classifica, come indicato d’altra parte dallo stesso Rocco Commisso. E da questo campionato non chiederò di più che l’onesta e coraggiosa battaglia del secondo tempo di Fiorentina-Milan. Per il futuro sta diventando sempre più ottimista. Mi stanno piacendo molte cose, fondamentali. Da sempre i tifosi che sabato sono andati a portare un regalo a Stefano Pioli e poi hanno aperto striscioni. Loro, i tifosi, sono una certezza.

Mi sta piacendo Rocco Commisso che dalla stagione di «transizione» è passato a «l’anno prossimo voglio iniziare a vincere qualcosa…», che si ribella se non gli piace la gestione del calcio e la questione stadio. Credo proprio che mi piacerà la squadra se davvero continuerà a crescere. Onestamente: Vlahovic-Cutrone-Chiesa ce l’hanno tutti? Assolutamente no, E il centrocampo, dente dolente, con i prossimi arrivi andrà a solidificarsi. La squadra è imperfetta, verde, acerba, ma ha prospettive. Ora spero che Iachini (bravo a trasmettere rabbia e a far recuperare un po’ di condizione ai ragazzi) provi a far giocare di più la squadra. Il tutto, sia chiaro, per rendere più compatte le fondamenta di questo gruppo. Io ho visto nascere tante Fiorentine, qualcuno è riuscita a volare, altre sono precipitate, ma questa se non verranno fatti sbagli può davvero darci qualcosa di importante.

E’ da tanto, troppo tempo, che mi svegliavo sicuro di non aver fatto sogni. E’ ancora presto, ci vuole ancora pazienza, ma io al futuro della Fiorentina inizio a crederci. Ed erano anni che mi ero adeguato al tran tran. Ora non più, sempre che si lavori su questo gruppo senza pensare più alle plusvalenze.

ROCCO RILANCIA: “NON SONO QUI PER VEDERE VINCERE GLI ALTRI”