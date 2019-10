Senza fare voli pindarici, stando bene attenti a tenere i piedi per terra, avremmo proprio voglia che…«E’ nata una stella». Intesa come squadra di calcio. Con le sue imperfezioni, avrebbe bisogno di almeno un altro grande centrocampista, con le sue fragilità, sono tanti i giovanissimi del gruppo, con i suoi intoppi, si sta accendendo sempre di più la battaglia per il nuovo stadio, con i suoi punti interrogativi, ancora non siamo in grado di valutare compiutamente il valore di Dragowski, ma…ci pare davvero che stia nascendo una stella. Giusto e bellissimo l’interminabile slogan martellante per Franck, perchè Ribery lo merita. Giusta la standing ovation per Castrovilli e l’affetto continuo per Chiesa, ma…per noi contro l’Udinese ha vinto

la squadra. Perchè non è più carina ma fragile come tante volte nel passato, perchè con l’arrivo di Cacares tutto si è fatto più logico, perchè anche la strana-coppia Badelj Pulgar si sta confermando uno degli esperimenti più interessanti. In definitiva proprio quello che appariva il lato forse più debole della nuova Fiorentina, il suo allenatore, sta dimostrando una visione del gioco interessante e vincente. Ha sbagliato Vincenzo quando ha detto che sentiva molti aspettare solo i suoi errori per chiederne la testa. Ma ha ragione quando pensa che molti avevano dubbi. D’altra parte lo stesso Napoleone

promoveva solo i suoi generale più… fortunati. Comunque è assolutamente giusto rendere merito a Vincenzo: in questo inizio di campionato ha messo in seria difficoltà Ancelotti, ancor di più Sarri, a dismisura tutti gli altri, soffrendo solo con il Genoa. Complimenti perchè se c’è davvero una squadra, quella l’ha costruita lui.