Purple rain – Due motivi per essere preoccupati

Ci sono almeno due motivi per essere preoccupati. Il primo è tutto viola, la gara con l’Atalanta ha spiegato senza mezzi termini che la Fiorentina non è «guarita». Senza errori arbitrali, senza decisioni o assenza del Var, semplicemente la squadra di Iachini si è letteralmente squagliata. Brutta gara, anemica, viva solo in Chiesa e in parte in Castrovilli. Questa Fiorentina non basta a dare garanzie. Secondo motivo che sconsiglia la tranquillità è la determinazione di chi insegue. Se la Spal passa e poi si blocca e viene sconfitta, se il Brescia subìsce il ritorno dell’Udinese, sono vive e vegete il Lecce che espugna in San Paolo, il Genoa che batte il Cagliari e la Sampdoria che demolisce il Torino. Occhio, hanno detto, non hanno alcuna intensione di retrocedere.

Il campionato non è archiviato e la Fiorentina deve rimboccarsi le maniche e battersi. E il calendario non l’aiuta. Prima la trasferta a Genova contro i blucerchiati in una gara per respirare e poi al Franchi arriverà il

Milan di Pioli. Ma l’elemento che più preoccupa è proprio questa indiscutibile fragilità della squadra di Iachini. Ci vuole di più e non basta aspettare Ribery che pare possa tornare fra tre settimane mai i viola devono rialzarsi prima. E’ ora che può soffocare la paura e gettarsi in una stagione almeno serena. Ora o sarà paura, solo paura.