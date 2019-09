Perinetti a VN: “Ribery? Un acquisto così oneroso solo per un motivo. Pedro serviva, ma Vlahovic…”

Il nostro inviato a Milano ha raggiunto l’ex dirigente sportivo del Genoa Giorgio Perinetti per intervistarlo in merito ai temi caldi del mercato viola: ecco a voi l’esclusiva Violanews.com:

Stamani è arrivato Pedro dal Fluminense; secondo Lei è un buon acquisto anche in prospettiva?

“Credo che alla Fiorentina servisse un attaccante in più, anche se Vlahovic è un grande talento, un ragazzo che per la squadra farà molto nel prossimo futuro. Chiaro però che ci vuole anche qualcosa di più pronto. Credo sia determinante avere un attaccante che possa finalizzare il lavoro degli esterni. Il mercato della Fiorentina è un cantiere aperto, bisogna aspettare fino alla fine e valutare quali possono essere le potenzialità”.

Tra gli arrivi più esperti, Boateng e soprattutto Ribery. Il francese è un acquisto che può aiutare la Fiorentina e i suoi giovani a crescere anche sotto il punto di vista del temperamento e del carisma?

“Spererei, altrimenti non capisco perché sia stato fatto un acquisto così oneroso e senza possibilità di rivendita. Il suo apporto deve essere letto in questi termini, la Fiorentina deve capitalizzare al massimo negli anni che sarà a Firenze. Ribery può portare questo, esperienza, carisma, qualità e personalità”.

Capitolo esterni: la Fiorentina aveva provato per Politano e non solo, adesso si parla del giovane Oudin. Secondo Lei è corretto ricercare questo tipo di giocatore?

“Bisognerebbe sapere quali siano i piani concordati fra Pradè e Montella. Vedo che continuano a cercare esterni, forse il disegno tattico è questo. Mi sembra che in mezzo al campo qualcosina potrebbe essere utile, anche per dare una maggiore consistenza al reparto”.