Non è convocato, ma anche Caceres sarà a Reggio Emilia con la squadra per le terapie

Anche Martin Caceres sarà con la Fiorentina a Reggio Emilia. Il difensore non può giocare per infortunio, tanto che Vincenzo Montella non lo ha convocato. Insieme al gruppo però – come raccolto da Violanews.com – è partito anche lui. Caceres infatti svolgerà le terapie programmato insieme allo staff sanitario per curarsi dall’infortunio (LEGGI L’ENTITA’). Ancora i tempi di recupero non sono stati comunicati, strada facendo se ne saprà di più ma il giocatore non ci sarà nemmeno nella partita contro il Parma domenica prossima.