Niente Lindelof, e ora? Da Diogo Leite a Kouadio, le opzioni per Pioli in difesa

La novità odierna in casa viola, per quanto riguadra il mercato in entrata, è quella relativa a Victor Lindelof. Lo svedese piaceva, e non poco, alla Fiorentina, come confermato dal dg Alessandro Ferrari. Lindelof però alla fine ha rotto gli indugi, scegliendo l'Aston Villa. Il club di Birmingham offre la possibilità di giocare la Premier League, che ben conosce lo stesso giocatore. La Fiorentina quindi si trova a dover rivedere le opzioni del pacchetto arretrato, che a questo punto si riducono. Lindelof poteva rappresentare un'alternativa sia a Marin Pongracic, sia a Pietro Comuzzo, visto il suo piede educato. Andiamo a vedere che reparto si trova davanti Stefano Pioli.