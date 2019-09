Montella rinasce in una serata di San Siro, come nel 2012

Mettendo da parte l’euforia per la grande vittoria di ieri sera, per 1-3 a San Siro contro il diavolo, riaffiora alla mente un ricordo dolce, di quelli che ti fa pensare quanto è stata bella la Fiorentina in passato, il ricordo di un altro 1-3 contro il Milan. Il salto temporale non è neanche così lungo, visto che basta tornare al 2012, al 10 novembre, quando la squadra viola allenata da un giovane e inesperto Montella, impartì una sonora lezione di calcio ai rossoneri, iniziando ad affermarsi come sorpresa della stagione, rubando l’occhio per un 3-5-2 fatto di fraseggio e velocità che fece innamorare tutti i tifosi viola.

Sono tante le similitudini con quella gara, i marcatori viola per esempio, le due mezzali e l’attaccante arrivato in estate, Aquilani, Borja Valero e El Hamdaoui nel 2012, Pulgar, Castrovilli e Ribery ieri. Ma non ci si limita solo ad analogie fortuite, in quella gara Montella iniziò a mettere le basi per una squadra che a fine stagione arrivò quarta, pur meritando il terzo posto e la Champions League, facendo valere le sue idee di calcio e imbrigliando completamente l’avversario, il malcapitato allora fu Allegri. Se l’attuale squadra saprà far sognare e divertire i tifosi viola come quella di Borja e Pizarro non possiamo saperlo, ma la vittoria di San Siro sa tanto di nuovo inizio, con i ragazzi terribili pronti a stupire tutti, finalmente consci delle proprie capacità.