Mesto a VN: “Callejon un esempio per i più giovani. Diverso da Chiesa, può fare comodo alla Fiorentina”

La Fiorentina ha messo gli occhi su Josè Maria Callejon in caso di partenza, sempre più vicina di Federico Chiesa. Per conoscere meglio l’esterno spagnolo, abbiamo parlato in esclusiva con Giandomenico Mesto, ex giocatore del Napoli e compagno di Callejon:

Callejon è stato individuato come possibile sostituto di Chiesa, cosa può dare alla Fiorentina?

Giocare con Josè è stata una fortuna poiché si tratta di un ragazzo serio e professionale, oltre che un ottimo giocatore. Un grande impegno e qualità sono sicuramente due cose che potrebbe dare alla Fiorentina. La sua importanza nello spogliatoio sarebbe notevole visto il grado di esperienza e la serietà di cui parlavo prima, un ottimo esempio per i più giovani.

Come lo vedrebbe a giocare esterno a tutta fascia nel modulo di Iachini?

Riguardo la sua posizione, è di certo un giocatore che può ricoprire tutta la fascia, prediligendo gli inserimenti in fase offensiva, interpretando il ruolo in maniera diversa da Chiesa a mio avviso, ma comunque con un gran rendimento.

La sua presenza in zona gol è nota, può essere una chiave per la Fiorentina del presente e del futuro?

Credo che la sua vena realizzativa sia stata sotto gli occhi di tutti nel corso degli ultimi anni, e questo penso possa far comodo alla Fiorentina per presente e futuro recente

