Mercato dei parametri zero, i profili più interessanti in scadenza nel 2020

Nel calcio moderno risulta fondamentale sapersi muovere con destrezza nel vasto mercato dei parametri zero. Talvolta le occasioni che si presentano possono cambiare il volto di una squadra. L’approdo di Ribery alla Fiorentina ne è un chiaro esempio. La concorrenza tuttavia è spietata, il rischio è quello di partecipare ad un infinito gioco al rialzo con i procuratori.

In quest’ottica, Violanews.com ha provato a tracciare una panoramica nel microcosmo di quei giocatori in scadenza a fine stagione (inserendo un top player, irraggiungibile o quasi, per reparto).

Potete conoscere meglio molti del calciatori menzionati nell’articolo visitando Tuttitalenti.com

DIFESA

CENTROCAMPO

ATTACCO