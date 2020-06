Marques a VN: “Per Everton è il momento di lasciare il Brasile. Un giocatore alla Chiesa, ottimo per la Fiorentina”

Everton Soares (SCHEDA), eclettico talento del Gremio e della nazionale brasiliana, è entrato nel radar della Fiorentina, che potrebbe aver messo gli occhi su di lui per il futuro. Violanews.com ha parlato in esclusiva con Andersinho Marques, giornalista ed esperto di calcio brasiliano, che ci ha raccontato il giocatore, spiegandoci anche come potrebbe andare la trattativa per portarlo in Italia.

Signor Marques, ci può descrivere che giocatore è Everton del Gremio?

Everton è un esterno di fascia, molto bravo a rientrare. Non è una prima punta, ma più un giocatore alla Chiesa. Molto dinamico, uno dei migliori attaccanti brasiliani, forse il migliore della scorsa Copa America. Lui è un giocatore valido, ma potrebbe avere i classici problemi di ambientamento dei brasiliani. Alla Fiorentina potrebbe fare molto bene, sarebbe una destinazione più che valida per lui.

Secondo lei potrebbe trasferirsi in Italia? Quale potrebbe essere la sua valutazione?

L’anno scorso ha fatto molto bene con la nazionale, ma a causa di un po’ di problemi interni non ha lasciato il Gremio. Il Napoli ha fatto una offerta da 25 milioni ormai un mese fa, ma per ora è tutto bloccato. La sua valutazione è quella, circa sui 25 milioni, ma il suo cartellino è diviso tra la società, i suoi procuratori e dei fondi di investimento, e questo ha già creato tanti problemi. Credo che questo mercato sia la sua ultima occasione per lasciare il Brasile, perché l’età avanza. Questa valutazione, per questo tipo di giocatore, è un affarone, anche perché il suo ingaggio ancora è molto basso.

Il mercato brasiliano potrebbe essere una valida fucina di talenti per questa estate?