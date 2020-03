Non solo le nostre varie rubriche e le interviste esclusive: Violanews.com sfrutta al massimo le potenzialità di Instagram e vi propone una serie di appuntamenti live con protagonisti passati, presenti e futuri della Fiorentina. Stasera, alle 19:30, si collegherà con noi Marco Marchionni, indimenticabile numero 32 viola dal 2009 al 2012.

Come partecipare? Se non lo avete già fatto, seguite la pagina Instagram di Violanews (QUI); in qualità di seguaci, Instagram vi invierà una notifica non appena noi avvieremo la diretta; cliccate su di essa e vi ritroverete faccia a faccia con Marchionni e il nostro vicedirettore Simone Bargellini, con la possibilità di fare delle domande intervenendo nei commenti.

Vi aspettiamo!