Ecco il primo ricordo viola di Andrea, che ci riporta a trent’anni fa. Tuffiamoci, tuffatevi nelle emozioni, e continuate a raccontarci le vostre. Noi, come promesso, vi racconteremo le nostre! Come fare? Basta scrivere una mail a redazione@violanews.com. Buona lettura.

Salve,

Sono Andrea di Avellino e vi voglio raccontare da dove scaturisce la mia passione per la viola. Anno 1990 io un bimbo piccolo di 3 anni, mio padre mi conduce con se’ allo stadio Partenio per la notte della finale di Coppa UEFA Fiorentina-Juventus.Lo stadio per l’occasione era ornato di bianconero, poiché Avellino era un feudo juventino, ma mio padre mi raccontava di Roberto Baggio.

Ricordo poco di quella notte, soprattutto tante bandiere bianconere, ma è quella la notte in cui mi innamorai della Viola, perché è nei momenti difficoltà che nascono le più belle storie d’amore, e quella fra me e la Fiorentina lo è per sempre. Poi il mio supereroe Gabriel Omar Batistuta ha reso indissolubile il legame con quei colori, quella città e quella maglia.

E ieri come allora quei colori regnano sovrani nel mio cuore.

Forza viola sempre!