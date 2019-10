Le pagelle del giorno dopo: “Rocco superstar e Castrovilli fenomeno”

10) ROCCO 1 – . Bravo Rocco. Firenze grazie a Commisso conquista applausi in ogni angolo d’Italia per la guerra totale al razzismo. Orgogliosi di avere un presidente così.

9) ROCCO 2 – Per gli occhi lucidi che aveva a fine partita nel raccontare la prima vittoria che ha visto dal vivo. Emozionato come il più appassionato dei tifosi.

8) A Ribery che nonostante la squalifica ha voluto seguire la squadra. Era seduto accanto a Montella magari è stato lui a suggerirgli il cambio tattico.

7) MONTELLA 1 – Per aver capito che Sottil non può fare il terzino e che era giusto cambiarlo e passare al 4-3-3. Come si suol dire meglio tardi che mai.

6) Milenkovic in versione cannoniere. La Fiorentina senza un centravanti ha bisogno di inventarsi cannonieri.

5) più 5 uguale 10, il voto che merita Castrovilli. Un piccolo fenomeno. E ora avanti con la convocazione in nazionale.

4) Era la sua prima da regista titolare. Sinceramente Pulgar ha lasciati tutti interdetti. Ma lo perdoniamo subito. Fare il leader a Firenze non è un esercizio semplice.

3) Sottil male, anzi malissimo. Ma non è colpa sua se lo obbligano a fare il terzino. Non è e non sarà mai il suo mestiere.

2) MONTELLA 2 – Per aver proposto per quasi un’ora una formazione sbagliata. Sottil non può fare il terzino.

1) Al primo freddo che abbiamo sofferto in tribuna a Reggio Emilia. E’ arrivato l’inverno maledizione.

0) Quei pochi teppisti che hanno indirizzato cori razzisti contro Duncan. Rocco non li vuole. Firenze non li vuole.