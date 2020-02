Le pagelle del giorno dopo: tanti 10 e un 4 alla squadra

Stavolta le pagelle del giorno sono un po’ diverse dal solito. Eccole

10 – A Rocco che aveva chiesto ai tifosi viola di non fare gesti sbagliati contro Gasperini. E’ stato ascoltato. Grande presidente. La gente si fida di lei.

10 (2) – Ai tifosi viola che hanno capito che qualsiasi gesto sbagliato avrebbe indebolito Rocco e la sua battaglia contro chi non vuole bene alla Fiorentina.

10 (3) – A chi ha lanciato a Gasperini la maglietta con la scritta: . L’ironia vince sempre.

10 (4) – A tutti coloro che hanno applaudito Gasperini quando si è arrivato davanti alla sua panchina. L’ironia vince sempre, bis.

10 (5) – Allo striscione che ricordava a Gasperini che i suoi miti erano Masiello e Doni due giocatori condannati dalla giustizia sportiva.

10 (6) – Agli altri striscioni dedicati al tecnico dell’Atalanta.

10 (7) – Stavolta lo merita anche Gasperini che non ha avuto niente da ridire nei confronti dei tifosi della Fiorentina. Come si suol dire l’ha abbozzata…

10 (8) – A tutti coloro, famosi e meno famosi, che prima di Fiorentina-Atalanta hanno speso parole invitando tutti a non cadere nel trappolone che era stato preparato.

10 (9) – A come i tifosi hanno incitato la squadra dal primo all’ultimo minuto.

10 (10) – A Rocco che a fine partita ha detto: “Questi tifosi meritano di più”.

Infine un 4 complessivo a tutta la Fiorentina sportiva. Il problema non è il risultato. Con l’Atalanta si può anche perdere. Ma il senso di impotenza che si avvertiva durante la gara è stato imbarazzate. E quindi…