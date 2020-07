Le pagelle del giorno dopo: Ribery fa il leader, Chiesa in confusione. E Rocco…

LE PAGELLE DEL GIORNO DOPO

10 a Ribery per come si è infuriato dopo una palla persa malamente dai compagni e un contropiede del Cagliari. Così fanno i veri leader.

10 a Ribery per come ha cercato di scuotere un Chiesa in stato confusionale.

10 a Ribery per aver scritto sui suoi social che vuole restare a Firenze.

10 ai compagni di squadra che hanno subito fatto capire a Franck che lui è amato e rispettato e che doveva dimenticarsi del furto nella sua villa.

10 a Ribery per i due-palloni d’oro che ha servito a compagni che purtroppo non sono al suo livello.

10 a Rocco che ha chiamato il suo campione per rincuorarlo e che ha telefonato anche a Benassi per sapere del suo infortunio. Così fanno i padri di famiglia e i veri capi d’azienda.

0 a chi non ha capito il senso dello sfogo di Franck dopo la rapina

0 a chi ha pensato che Franck cercasse una scusa per andarsene da Firenze. Se lui vuole va via come e quando desidera. Alla sua età i contratti sono solo un’indicazione.

0 una politica che invece di scusarsi e garantire che saranno individuati a tempo di record gli autori della rapina si è sentita offesa e non capisco da cosa. Chi ha avuto un furto in casa sa benissimo quando sia fastidioso a prescindere dal danno economico.

s.v. a Chiesa. Non capisco cosa gli stia succedendo. Certo che ora sta diventando un problema.

s.v. a una Fiorentina che sta finendo in maniera grigia e a volte imbarazzante questo assurdo campionato.

