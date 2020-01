Le pagelle del giorno dopo: dalla lode a Narciso alla paura per Castrovilli

10 e lode A Narciso Parigi e al suo Inno che ha accompagnato la nostra vita. I capolavori non hanno età. Sarà bello e attuale anche nel Tremila. E ai tifosi della Fiesole per lo striscione che hanno dedicato a un amico che non c’è più.

10) A Pradè e Barone che in estate hanno scelto di liberarsi a buon prezzo di Lafont e di puntare su Dragowski.

9) A Pradè e Barone che ora devono comprare tre giocatori veri. Voto di incoraggiamento.

8) A Chiesa che sta tornando a correre a cento all’ora. Finalmente

7) A Vlahovic che in questo momento è meglio di Cutrone

6) A Iachini che in un mese ci ha portato fuori dalla zona paura

5) A Iachini: se non proviamo il tridente con l’ultima in classifica….

4) A una Fiorentina che stavolta non ci è proprio piaciuta

3) A Pezzella: sembra irriconoscibile

2) A Orsato e la banda del Var che non solo non hanno visto un rigore netto ma hanno eliminato Caceres e Milenkovic dalla prossima sfida con la Juve

1) A chi in passato ha pensato di sostituire l’Inno di Narciso Parigi con uno scritto da Pupo.

0) Alla paura che abbiamo avuto vedendo in televisione Castrovilli che aveva gli occhi persi nel vuoto. Per fortuna non è stato niente di grave ma Gaetano non ci far venire più questi brividi.