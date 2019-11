Le pagelle del giorno dopo: dal minuto per Astori alla ‘non’ Fiorentina

10) ai tifosi delle due squadre per l’applauso al 13’ nel ricordo di astori. Da brividi

9) Al Cagliari che ha un bacino d’utenza più piccolo rispetto alla Fiorentina, che ha un monte stipendi più basso, che non ha un presidente tra i più ricchi del mondo ma che lotterà per un posto in Europa.

8) A Ribery. Credo che i tifosi della Fiorentina lo abbiano pensato e nominato ieri un milione di volte. Caro Franck senza di te siamo poca cosa.

7) A Pradè che ci ha messo la faccia per la società. Ha promesso un chiarimento nello spogliatoio. Non abbia paura ad alzare la voce.

6) A Vlahovic per i due gol. Non sbagliavamo a volerlo titolare.

5) Stavolta prende l’insufficienza anche il mio amato Castrovilli. E dire che gli avrei voluto dare dieci per la prima convocazione in nazionale.

4) A Chiesa: in affanno.

3) Al centrocampo viola: non pervenuto.

2) Alla difesa viola: massacrata. Escluso Dragowski.

1) A chi era contento per la cessione di Simeone. Pure io, lo ammetto, ero convinto che il Cholito avesse fatto il suo tempo e che quindi doveva andare altrove.

0) Alla Fiorentina che ha scelto di non giocare. Che sia stato per fare un regalo posticipato per il compleanno della leggenda Gigi Riva da sempre tifoso del Cagliari? Scherzi a parte, è uno zero che deve far riflettere Montella e tutta la squadra.