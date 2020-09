I promossi

10 a Iachini – Lo confesso, dopo dieci minuti del secondo tempo avrei tolto Castrovilli che mi sembrava completamente fuori partita. E pochi minuti dopo avrei fatto la stessa cosa con Chiesa. Invece Beppe ha dato fiducia ai suoi gioiellini e ha vinto la partita. Grande Beppe.

9 a Biraghi – A un certo punto ho pensato che fosse Alonso travestito da Biraghi. Cross fantastici, continue iniziative, anche un gol, poi annullato. Scommettete che in questa settimana il partito degli anti-Biraghi andrà in vacanza?

8 a Milenkovic – Il gioiello serbo è tranquillo e lo ha dimostrato nella sua prima gara di campionato. Il problema non è Milenkovic ma il suo procuratore Ramadani che vuole portarlo via per fare un dispetto alla Fiorentina.

7 a una Fiorentina che ha iniziato il campionato con personalità e coraggio. E attaccando. Alla faccia di chi descriveva la Fiorentina di Iachini brava solo a difendersi.

6 a Rocco che ha sofferto in tribuna come il più appassionato dei tifosi.

Le insufficienze

5 a Ribery. Stavolta è stato un giocatore normale. Capovolgendo il concetto, la Fiorentina ha dimostrato di saper vincere anche senza il suo campione.

4 a chi anche dopo questa vittoria ha qualcosa da ridire: gli attaccanti non segnano, Duncan non è un regista, Ceccherini non è un leader….

3 alle occasioni avute da Kouame e non tutte sfruttate nel migliore dei modi. Però il voto all’attaccante viola è il doppio: un tondo 6. Senza Sirigu almeno una rete l’avrebbe realizzata.

2 allo speaker che ha annunciato la formazione della Fiorentina urlando come se fosse necessario farsi sentire dentro uno stadio con 40.000 persone. Ha capito che si gioca a porte chiuse?

1 a Belotti – Cosa c’entra il Gallo con la Fiorentina? C’entra, c’entra. Sarebbe stato bello vederlo in maglia viola.

0 alla scelta di riaprire gli stadi a soli mille tifosi. Perché non a cento, a dieci oppure a uno solo? Via, non scherziamo. Mille tifosi al Franchi possono giocare a nascondino.