Le pagelle del giorno dopo: 10 a nessuno. Basta giocatori fuori ruolo, e quella battuta su Sarri…

10 – A nessuno. Ma proprio a nessuno perché non esiste un qualcosa del mondo Fiorentina che meriti un simile voto.

9 – A chi si tormenta per questa Fiorentina e vorrebbe cacciare Iachini, vorrebbe nuove figure in società, vorrebbe un centravanti, vorrebbe una nuova classifica. Vorrebbe nuovi sogni invece che vecchi incubi.

8 – A Gianfranco Monti che mi ha scritto che sta meglio. Non vedo l’ora di poter dialogare con lui a Radio Bruno. Magari insieme a Giovanni Sardelli.

7 – A chi ha inventato un’ultima ora fasulla dal titolo. “Sarri ricoverato in ospedale dopo aver visto Callejon attaccante”. Quanto a trovare battute geniali siamo da scudetto..

6 – A Dragowski che è sempre il migliore in campo sia quando si vince, sia quando si perde. Questo è un dato che spiega più di tante parole.

5 – A chi pensa che anche questa stagione sia già andata. Accettare il fallimento il 2 di novembre è vietatissimo. Piuttosto è l’ora di chiedere scelte coraggiose.

4 – A Vlahovic al quale farei vedere cinque ore al giorno la partita di Roma e tutte le volte che Dzeko ha difeso la palla, ha preso punizione, ha fatto salire la squadra, ha aperto il contropiede… Non chiediamo la luna e nemmeno tre gol a partita. Ma almeno un po’ di lavoro sporco…

3 – A chi continua a proporre Amrabat regista. Lo stiamo rovinando.

2 – A chi continua a proporre Callejon attaccante. Lo stiamo perdendo prima ancora di averlo avuto.

1 – A chi ha paragonato Quarta a Passarella. E’ sbagliato anche se, come è successo, è stato lo stesso Daniel il primo a sostenere questa tesi.

0 – Rubando la frase alla Nasa (Houston, we have a problem), mi viene da lanciare un appello a Commisso: Bisogna intervenire. E subito.