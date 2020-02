Le pagelle del giorno dopo: 10 a Rocco, 0 a Nedved

10) Rocco è un uomo ricco e leale. Normale che si sia ribellato. Ora Commisso continui la sua battaglia andando a bussare alle porte del Palazzo.

9) Joe Barone ora lavori per creare un fronte forte in Lega che sia espressione di un calcio diverso.

8) Quanto manca Ribery.

7) Quanto manca Castrovilli.

6) Igor ha fatto un debutto più che promettente. E dire che era quello dei nuovi acquisti che mi convinceva meno.

5) Da Cutrone mi aspetto molto di più

4) Da Chiesa, idem.

3) Da Pezzella, pure

2) Rigore non dato contro il Genoa, rigore non dato contro l’Inter, rigore che non c’era a favore della Juve: tre indizi fanno una prova. La Fiorentina ha il diritto di chiedere spiegazioni.

1) Il secondo rigore non c’era. Pagherà qualcuno?

0) Nedved non ha nessun titolo per criticare Commisso. Lui, al massimo, per il ruolo che ricopre può criticare, l’operato di Antognoni.