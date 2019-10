Le pagelle del giorno dopo: 10 a Chiesa e triplo voto a Ribery

10) Chiesa ha segnato un gol da bomber vero. Gli ha fatto bene tornare a usare Istagram. Se usa anche Twitter e Facebook la tripletta è garantita.

9) Lo merita Rocco che ha visto due sconfitte dopo aver fatto 600 chilometri per seguire le ragazze in Supercoppa e aver sofferto inutilmente in tribuna al Franchi.

8) Ribery 1, l’assist per Chiesa è stato un vero gioiello. La classe non è acqua.

7) Castrovilli continua a non sbagliare un colpo. E’ un ragazzino con la testa di un trentenne.

6) La sconfitta è dolorosa ma nella zona di classifica che interessa alla Fiorentina nessuno corre.

5) Caro Montella perché non dare fiducia a Vlahovic?

4) L’infortunio di Caceres è grave quanto la sconfitta, anzi forse di più.

3) Ribery 2, è giusto essere amareggiati per la sostituzione ma stavolta ha esagerato.

2) Il coro dei tifosi della Lazio

1) Tra l’arbitro in campo e l’arbitro alla Var non so chi ha sbagliato di più.

0) Ribery 3, un campione dell’esperienza di Franck non può farsi tradire dalla tensione e spintonare un guardalinee. L’inevitabile squalifica avrà un riflesso negativo sulla Fiorentina. E macchierà l’immagine di un fuoriclasse che ha fatto innamorare tutto il calcio italiano.