Vienna e Rio Ave, come “ribaltare la sorti della stagione”: numeri e parole di Pioli

"La Conference è un obiettivo e potrebbe diventare l’obiettivo che può cambiare anche le sorti della stagione". Questo ha dichiarato Stefano Pioli alla fine della sua conferenza stampa post Milan-Fiorentina.
Dentro la conferenza stampa di Pioli post-Milan: passato e presente si intrecciano
Un concetto forte, quasi una dichiarazione d’intenti. Il tecnico della Fiorentina guarda (comprensibilmente) già a Vienna - dove domani i viola affronteranno il Rapid - con la consapevolezza che quella gara può rappresentare, grazie ad un paragone con il passato del tecnico, un punto di svolta.
