Vardy, altro che Dzeko: il bomber operaio che trascina la Cremonese di Nicola

Jamie Vardy alla Cremonese: alzi la mano chi avrebbe scommesso su questo rendimento del bomber inglese nella città dei violini? Eppure il bomber attempato, working class hero che ha fatto la storia del Leicester , sta vivendo una seconda giovinezza dal suo approdo in Italia. Esattamente il contrario si potrebbe dire per Edin Dzeko , tornato in Italia con un bagaglio di 46 gol segnati in due stagioni col Fenerbahce , in Turchia.

Eppure a sole due partite dal giro di boa, i giudizi si sono pressoché ribaltati. La netta differenza nell'efficacia sta, come spesso accade, nei numeri. Andiamo a confrontare quelli prodotti dalle due operazioni di mercato che in estate hanno portato Edin Dzeko, classe 1986, alla Fiorentina e Jamie Vardy, classe 1987 (compirà 39 anni l'11 gennaio ndr), alla Cremonese. Vardy segna e trascina, anche a livello caratteriale, la squadra di Davide Nicola. Con i grigiorossi il bomber ex Leicester, ha già segnato 4 gol. Dzeko, invece, sembra prossimo a lasciare Firenze e potrebbe riabbracciare l'amico De Rossi a Genova. E intanto trova anche il tempo di ripensare all'Inter.