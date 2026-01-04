Jamie Vardy alla Cremonese: alzi la mano chi avrebbe scommesso su questo rendimento del bomber inglese nella città dei violini? Eppure il bomber attempato, working class hero che ha fatto la storia del Leicester, sta vivendo una seconda giovinezza dal suo approdo in Italia. Esattamente il contrario si potrebbe dire per Edin Dzeko, tornato in Italia con un bagaglio di 46 gol segnati in due stagioni col Fenerbahce, in Turchia.
Vardy, altro che Dzeko: il bomber operaio che trascina la Cremonese di Nicola
Eppure a sole due partite dal giro di boa, i giudizi si sono pressoché ribaltati. La netta differenza nell'efficacia sta, come spesso accade, nei numeri. Andiamo a confrontare quelli prodotti dalle due operazioni di mercato che in estate hanno portato Edin Dzeko, classe 1986, alla Fiorentina e Jamie Vardy, classe 1987 (compirà 39 anni l'11 gennaio ndr), alla Cremonese. Vardy segna e trascina, anche a livello caratteriale, la squadra di Davide Nicola. Con i grigiorossi il bomber ex Leicester, ha già segnato 4 gol. Dzeko, invece, sembra prossimo a lasciare Firenze e potrebbe riabbracciare l'amico De Rossi a Genova. E intanto trova anche il tempo di ripensare all'Inter.
La scheda statistica di Sofascore è impietosa per il bosniaco, nel confronto stagionale col quasi coetaneo Vardy.
