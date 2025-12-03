Sabato sapremo se la Fiorentina si salverà. Basta inutili ottimismi e parole vuote

Mettersi l'elmetto e combattere—
Fuori, più banalmente, sono ancora in attesa di capire come farà a portare la Fiorentina fuori da questo psicodramma. Ieri i cronisti raccontavano di allenamenti diversi, del possibile ricorso a un modulo nuovo, probabilmente con la difesa a quattro. Posso soltanto aggiungere “Dio lo volesse”. L’ho già scritto e lo ripeto: il tempo è scaduto. Le prime quattro Fiorentina di Vanoli sono troppo simili a quelle di Pioli, serve un taglio netto col passato nel modo di giocare e nel modulo. Se non si trova la strada del gioco, ho auspicato il passaggio alla concretezza, al pragmatismo, all’utilitarismo, al cinismo, magari adottando un calcio antico “primo non prenderle”, barricate, difesa e contropiede. Credo non ci sia altra strada dopo aver incassato 21 gol con altri 5-6 salvati da De Gea. Il 4-4-1-1 potrebbe essere un modulo che aiuta. Non è matematica, ovviamente, non ci sono certezze, ma qualcosa di diverso va fatto. Vanoli starebbe provando il 4-2-3-1 che poi è la stessa cosa, basta abbassare in fase di non possesso gli esterni alti sulla linea dei centrocampisti. Tanto più che non vedo un 4-2-3-1 offensivo visto che mancano gli esterni alti. Al massimo in quella posizione ci possono andare Parisi, Fazzini, Gosens (se recupera) o Dodò, con Gud sottopunta. Comunque, l’unica cosa importante è l’aver resettato i sogni di gloria e compreso le difficoltà enormi del momento. Rimboccarsi le maniche, mettersi l’elmetto e combattere è l’unica ricetta. Ma non a parole…
