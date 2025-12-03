Sabato sapremo se la Fiorentina si salverà. Basta inutili ottimismi e parole vuote

La partita con il Sassuolo è uno spartiacque per la salvezza, forse il momento decisivo della stagione. Ovviamente siamo ben oltre l’incredibile, è imbarazzante scriverlo, ma la realtà è questa e bisogna prenderne atto. Fare punti, vincere con una gara vera, è praticamente obbligatorio. Inizia da qui un ciclo di partite sulla carta abbordabili, quelle alla portata della Fiorentina, quelle che non puoi più sbagliare, quelle che ti devono dare i punti e la carica per iniziare una lunga e difficile risalita. Ribadiamolo forte e chiaro: la Fiorentina deve vincere. Lo so, lo scriviamo da mesi, ma adesso il tempo stringe, le soluzioni cominciano a scarseggiare, la strada sta diventando sempre più stretta e in salita: la classifica parla chiaro. Soltanto una vittoria potrebbe avere il sapore di una vera inversione di tendenza, solo i tre punti darebbero la forza per riprendere slancio e consapevolezza. Lo so che nelle difficoltà è saggio accontentarsi di tutto, anche del punticino, ma con il Sassuolo potrebbe non bastare, è finito il tempo dei brodini. Il pari su un campo del genere sarebbe soltanto un altro segnale di difficoltà non superate, di incertezza e di polemiche. E’ pronta la Fiorentina per vincere la prima gare stagionale? Non lo sappiamo. Sono settimane che sentiamo dire “siamo vicini”. L’ultimo a dirlo è stato il direttore generale Alessandro Ferrari. E’ davvero la volta buona per i primi tre punti?