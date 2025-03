Brignoli a VN: “Hai De Gea dietro e giochi sereno. Martinelli? Come me con Buffon”

La nostra intervista in esclusiva ad Alberto Brignoli

Panathinaikos-Fiorentina, il percorso europeo della squadra di Raffaele Palladino passa dalla Grecia, di nuovo. Dopo la finale persa contro l'Olympiakos, la squadra viola cerca riscatto in un'altra squadra di Atene. Così, Violanews.com ha contatto chi la Grecia la conosce benissimo: Alberto Brignoli. Ex portiere di Benevento, Palermo, Sampdoria in Italia ma anche del Panathinaikos dove ha passato 3 anni dal 2021 al 2024, prima di trasferirsi all'AEK Atene.