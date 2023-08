INDOVINALAVIOLA: una precisazione sul pronostico

Da questa mattina ci sono moltissimi lettori che si sono iscritti a Indovinalaviola che ci stanno scrivendo o chiamando dicendo che il gioco non funziona semplicemente perché il pronostico già scritto non viene inviato.

Tranquilli non c'è nessun problema, il gioco funziona, ma l'invio è automatico un'ora prima dell'inizio di ogni partita per far in modo che si possa cambiare anche all'ultimo tuffo o quasi quanto già scritto.