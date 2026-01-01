Il “folle” 2025 di Mandragora, e ora? La verità su rinnovo e futuro

Mandragora si è riscoperto bomber, solo McTominay segna più di lui. Il (nuovo) contratto scade nel 2028, a gennaio meglio tenerlo o cederlo?

Simone Bargellini Vice direttore 1 gennaio - 09:00

Forse si parla troppo poco di Rolando Mandragora. Anzi, se ne parla troppo spesso male. Il centrocampista napoletano classe '97, alla Fiorentina dal 2022, non sarà un fenomeno (pochi dubbi), ma dal punto di vista realizzativo è diventato uno dei migliori nel suo ruolo. Tanto che, in quest'annata indecorosa a livello di squadra, ha segnato già 5 gol, più di Kean e ottavo in tutta la Serie A. E se i numeri nel calcio non dicono tutto, è innegabile che il numero 8 della Fiorentina sia uno dei pochissimi che sta salvando la faccia, al netto di un rendimento non sempre costante e prestazioni a volte anonime.

Un 2025 clamoroso — Il 2025 di Mandragora si è concluso con un bottino di ben 12 reti in gare ufficiali, di cui 3 su rigore. Tra i centrocampisti della Serie A solo uno ha fatto meglio di lui, il signor McTominay (14 reti nell'anno solare tra campionato e coppe). E se allarghiamo la ricerca a tutta Europa, Mandragora rimane tra i top assoluti. Considerando i gol in campionato (9, 2 in meno di McT), il viola si colloca accanto a gente come Bruno Fernandes, Merino, Rabiot, davanti a Reijnders, Nico Paz, Calhanoglu, Bellingham.