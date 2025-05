Ed anche per il dodicesimo anno il Gran Premio Violanews, il tradizionale sondaggio che pubblichiamo dopo ogni partita per conoscere i vostri tre giocatori preferiti, è giunto al termine. Per questa edizione a trionfare i calciatori gigliati è (ovviamente) Moise Kean, capocannoniere viola e vero trascinatore della Fiorentina nel campionato appena concluso. Sul podio troviamo anche il portierone David De Gea - secondo - e sul gradino più basso il brasiliano Dodo.