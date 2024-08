Friburgo-Fiorentina, Top&Flop: SMS di Terracciano a De Gea, Dodo-Kean pronti

KEAN - Sembra essere già pronto per la prima a Parma. Terzo gol del suo precampionato, sicuramente il più bello: scarta due avversari e buca il portiere. Tanta corsa e caparbietà. Duetta molto con Dodo e Colpani, oltre ad abbassarsi molto per giocare con i compagni. Esce stremato al 77' per Brekalo