FOTO VN – Nico Gonzalez posa con la famiglia di fronte a Ponte Vecchio

La cornice suggestiva accompagna la foto del nuovo acquisto viola

Al termine della presentazione, Nico Gonzalez ha posato con la sua famiglia (composta da mamma e papa) sulla splendida cornice del Ponte Vecchio, come possiamo vedere dalla foto del nostro inviato sul posto. Il tema della bellezza di Firenze è stato trattato anche durante la conferenza stampa, in cui scherzando Nico ha ammesso quanto le piaccia di più vivere nel capoluogo toscano, anzichè in Germania.