Al centro sportivo della Fiorentina è arrivato Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli. Insieme a lui anche il segretario generale dell’Empoli, Stefano Calistri (nella foto in basso). I dirigenti azzurri incontrano la società viola per parlare di diversi giocatori. Zurkowski è destinato a tornare ad Empoli in prestito, mentre la Fiorentina tiene d’occhio Samuele Ricci (SCHEDA). Agli azzurri piacciono altri giovani viola come Luca Ranieri e Gabriele Gori.

TORREIRA, LA FIORENTINA HA PRESENTATO L’OFFERTA