L'ex difensore della Fiorentina Caceres a Firenze: il calciatore in città per qualche commissione

Tappa a Firenze per Martin Caceres, immortalato da ViolaNews per le vie della città. L'ex difensore della Fiorentina, attualmente ai Los Angeles Galaxy, si trova in città per qualche commissione, ma già nelle prossime ore è prevista la partenza. Intanto, Caceres si gode un ritorno nel passato, visto che ha giocato con la maglia viola dal 2019 al 2021 ed è rimasto molto legato a Firenze.