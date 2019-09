FOTO VN – Al c.s. arriva anche l’agente di Castrovilli: incontro in corso per il rinnovo

Non solo l’agente di Aleksa Terzic oggi al centro sportivo viola (LEGGI): come testimonia la nostra foto, ha da poco varcato i cancelli dei “campini” anche Michelangelo Minieri, procuratore di Gaetano Castrovilli. Quello di oggi col ds Pradè (a sua volta presente negli uffici adiacenti al campo di allenamento della Fiorentina) potrebbe essere l’incontro decisivo per definire il rinnovo contrattuale del centrocampista classe 1997. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, il nuovo accordo che legherà le parti in causa dovrebbe durare fino al 2023.