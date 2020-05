C’è anche Federico Ceccherini tra i giocatori viola che stamattina hanno raggiunto il centro sportivo “Davide Astori” per l’allenamento individuale. Mentre il resto dei compagni di squadra hanno raggiunto i campini in auto (quasi tutti con la propria, solo Badelj in taxi: FOTO), il difensore livornese ha preferito una soluzione più… eco: Nello scatto realizzato da Violanews.com lo potete vedere a bordo della sua bici.