FOTO VN – Commisso al Meyer: piccolo pensiero per i bambini ospitati nei reparti

Rocco Commisso continua a scoprire Firenze, i suoi dintorni e le sue eccellenze. Dopo aver partecipato in veste di Magnifico Messere alla finale del calcio storico di scena ieri, questo pomeriggio il neo-proprietario della Fiorentina si è recato al Meyer per una visita privata a fianco di Joe Barone e del sindaco Dario Nardella. Una breve visita per conoscere la struttura in cui ha colto l’occasione per portare un piccolo pensiero (dei kit contenenti gadget viola) ai bambini ospitati nei reparti di Careggi. Qui sopra lo scatto di Violanews.