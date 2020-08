Fava a VN: “La Fiorentina segue davvero Todibo, se ha il coraggio di aspettarlo fa un grande colpo”

La Fiorentina ha messo gli occhi sul giovane difensore classe ’99 Jean Clair Todibo (SCHEDA), francese di proprietà del Barcellona. Per capire meglio di che giocatore si tratta, abbiamo parlato in esclusiva con Fabio Fava, esperto di calcio francese e giornalista di Dazn.

Signor Fava, ci può raccontare che giocatore è Todibo?

Ho un ricordo di lui a Tolosa, dei suoi anni da giovani promessa, dove c’era anche Lafont. Ricordo che mi aveva colpito per la tecnica, che riusciva ad unire ad un fisico molto importante. Sicuramente è un centrale difensivo, ma ha dei buoni piedi, che gli permettono anche di giocare davanti alla difesa. Nell’estate in cui andò al Barcellona c’era forte l’interesse del Napoli, ed è stata la sliding door della sua carriera, rischiando anche un po’ troppo ad andare in blaugrana. Quest’estate si gioca tanto, perchè dovrà trovare spazio.

Può essere un giocatore importante da subito?

Deve ancora crescere tanto, è un ragazzo di 20, ma deve imparare tanto. La Fiorentina, se va su questo giocatore qui, fa una bella mossa. Come tipologia di giocatore, è coerente passare da Thiago Silva a Todibo, che non sono sicuramente lo stesso giocatore, ma come approccio alla fase difensiva e per il tipo di giocate, sicuramente si assomigliano.

In che sistema di gioco potrebbe inserirsi meglio?

Lo ricordo come centrale accanto ad un altro molto fisico, e Todibo faceva il tecnico. L’ho sempre visto giocare a quattro, ma non credo che avrebbe problemi a giocare a tre, sia come centrale che come terzo a sinistra. Non credo che avrebbe limiti, ha 20 anni e molto da imparare. Fossi la Fiorentina mi ricorderei, però, degli altri francesi passati da Firenze, come Lafont, che hanno pagato la prima stagione in Italia. Per me Todibo è una bella presa, pur dovendolo aspettare. Non è un Caceres, non è pronto all’uso, ma con il coraggio di aspettarlo e passare sopra a qualche errore iniziale può fare davvero molto bene.

La Fiorentina sta davvero seguendo il ragazzo?